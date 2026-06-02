Каждый третий ребёнок в реанимации Новосибирска попал туда с острым отравлением

Врачи Детской городской клинической больницы № 1 Новосибирска обнародовали тревожную статистику. Каждый третий маленький пациент, попадающий в реанимацию, находится там с острым отравлением. Чаще всего причиной становится бытовая химия, которую дети находят дома и пробуют на вкус. В лидерах опасного списка — чистящие средства, уксусная кислота и жидкость для розжига. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Особую угрозу несёт именно жидкость для розжига. Отравления ею носят сезонный характер и фиксируются с мая по сентябрь. Последствия крайне тяжёлые: поражаются лёгкие, развивается токсическая пневмония. В практике новосибирских врачей были случаи, когда ребёнка спасти не удавалось. Не менее коварны проглоченные кислоты и щёлочи. Они оставляют химические ожоги пищевода и желудка. У трети пострадавших медики диагностируют ожоги второй и третьей степени, а это прямой путь к инвалидности.

Медики предупреждают: родители часто недооценивают масштаб беды и не спешат набирать 112. Самое страшное, что при отравлении горючими жидкостями ребёнок может вообще не чувствовать боли. Но без экстренной помощи в лёгких запускаются необратимые процессы, которые развиваются стремительно и могут привести к летальному исходу.

