сегодня 12:40
общество

17-летняя девушка и 6-летний мальчик угодили под колёса в Октябрьском районе Новосибирска

Фото: Сиб.фм / ГИБДД НСО
Первого июня в Октябрьском районе Новосибирска тихий двор превратился в место аварии с тяжёлыми последствиями.

Около дома №144/1 на улице Выборной 49-летний водитель за рулём Hyundai Creta сдавал задним ходом с прилегающей территории. В этот момент по внутридворовому проезду шли двое несовершеннолетних пешеходов. Автомобилист их не заметил и совершил наезд. Подробности сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Под колёсами оказались 17-летняя девушка и 6-летний мальчик. Обоих пострадавших экстренно доставили в больницу. На место происшествия оперативно выехал наряд ДПС. Сейчас инспекторы выясняют все обстоятельства случившегося, чтобы установить точную картину происшествия и степень вины водителя.

Ранее сообщалось, что арест счетов заставил жителя Новосибирской области выплатить ущерб по ДТП.

Кристина Уколова
Журналист

