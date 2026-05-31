Арест счетов заставил жителя Новосибирской области выплатить ущерб по ДТП

Житель села Довольное погасил крупную задолженность по ущербу от дорожной аварии лишь после того, как судебные приставы лишили его доступа к банковским картам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Исполнительное производство в отношении 33-летнего мужчины было возбуждено по решению суда. Сельчанин обязан был компенсировать пострадавшей стороне ущерб от ДТП на сумму 313 тысяч рублей, а также возместить расходы на экспертизу в размере 4,5 тысячи рублей и оплату юридических услуг, составившую 4 тысячи рублей. Однако добровольно расставаться с деньгами должник категорически не желал.

Сотрудник органа принудительного исполнения неоднократно пытался вручить необходимые документы по месту регистрации мужчины, но все попытки оказались безуспешными. Должник по указанному адресу не проживал, а его родственники лишь подтверждали факт отсутствия. Тогда было принято решение наложить арест на банковские счета неплательщика. Именно эта мера оказалась самой действенной. Потеряв возможность свободно распоряжаться своими деньгами, мужчина был вынужден лично явиться на приём в отделение службы судебных приставов.

В ходе беседы ему подробно объяснили причины ареста счетов, а также серьёзных последствиях, которые грозят за дальнейшее уклонение. В день обращения с банковского счёта сельчанина было списано 200 тысяч рублей. Оставшуюся часть задолженности он погасил в течение нескольких дней, и пострадавшая сторона наконец получила причитающуюся компенсацию.