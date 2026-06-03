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общество

Константин Мочалин официально возглавил Сибирский университет водного транспорта

Фото: СГУВТ / Сиб.фм
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Сибирский государственный университет водного транспорта в Новосибирске обрёл полноценного руководителя.

Согласно данным портала Rusprofile, Константин Мочалин утверждён в должности ректора вуза с 15 мая 2026 года. До этого момента он руководил учебным заведением в статусе исполняющего обязанности.

Кадровые перестановки в СГУВТ начались в январе 2026 года. Тогда пост ректора по собственному желанию оставила Татьяна Зайко, кандидат педагогических наук, доцент и Заслуженный работник высшей школы РФ. После её ухода бразды правления принял Константин Мочалин, занимавший до назначения должность проректора по учебной работе. Теперь его статус закреплён официально.

Ранее сообщалось, что новосибирские университеты опубликовали ценники для абитуриентов на 2026/2027 учебный год.

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Кристина Уколова
Журналист

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