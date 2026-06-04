В Новокузнецке автомобиль влетел на детскую площадку и повредил качели

В Новокузнецке в соцсетях распространяется видео с камер наблюдения, на котором автомобиль на высокой скорости вылетает на детскую площадку. Об этом пишет VSE42.RU.

Кадры сняты на пересечении улиц Комсомольской и Октябрьского. По словам очевидцев, инцидент произошёл у дома №56 по Октябрьскому проспекту.

На записи видно, как машина врезается в качели. После удара металлическая конструкция заметно деформируется.

Местные жители утверждают, что в момент происшествия на площадке находился ребёнок. По их словам, девочку удалось вовремя отвести в сторону. Очевидцы также отмечают, что избежать трагедии помогла реакция бабушки.