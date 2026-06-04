В новосибирском манеже «Заря» дети сдали нормы ГТО в первый день лета

В День защиты детей на базе футбольного манежа «Заря» прошел спортивный фестиваль по сдаче нормативов ГТО. Участниками стали юные спортсмены Ленинского района.

На фестивале были представлены четыре дисциплины: вольная борьба, тяжелая атлетика, бокс и шорт-трек. Ребята сдавали челночный бег, подъемы корпуса, отжимания, прыжки в длину и упражнения на гибкость. Многие выполнили нормативы на «отлично».

С приветственным словом выступил депутат горсовета Новосибирска, мастер спорта России по спортивной борьбе Денис Чаховский. Он поздравил детей с началом лета и напомнил, что спорт — не только про медали, но и про силу воли.

«Преодолевая трудности на тренировках, вы становитесь сильнее. Физическое развитие стоит в приоритете, но в паре с умным и жадным до знаний мозгом вы станете просто непобедимыми», — обратился к участникам Чаховский.

Также детей поздравила мастер спорта по спортивной борьбе Дарья Кожемяко. Она пожелала ребятам провести лето с пользой и быть готовыми к новому сезону.

Перед началом состязаний дети смогли поучаствовать в традиционной уже зарядке с чемпионом – трехкратным победителем первенства Европы и неоднократным чемпионом мира по тхэквондо Тимофеем Кузнецовым, а также посмотрели мастер-класс по боксу, который провел директор спортшколы олимпийского резерва по боксу Александр Митин.

Сам тренер отметил, что специально к ГТО никто из сегодняшних участников встречи не готовился — все спортсмены и так постоянно поддерживают хорошую форму. По его словам, сдача нормативов нужна в первую очередь для хорошего настроения, сплоченности и сохранения традиций, заложенных еще в СССР.

После завершения мероприятия Денис Чаховский оценил его итоги следующими словами: «Снова убеждаюсь: Ленинский район — самый спортивный в Новосибирске!»

Справка: комплекс ГТО был возрожден в России в 2014 году. На сегодняшний день к движению привлекли более 25 млн участников, из них свыше 12 млн полностью выполнили все нормативы.