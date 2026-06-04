Житель Новосибирска угнал машину в Кемерово и решил вернуть её обратно

В Кемерове полицейские раскрыли кражу автомобиля ВАЗ-21074. С заявлением в полицию обратился 49-летний местный житель. Он сообщил об угоне машины, ущерб оценили в 100 тысяч рублей. Об этом пишет VSE42.RU.

Сотрудники МВД установили подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Новосибирска.

По данным следствия, мужчина поссорился с сожительницей и приехал в Кемерово. У него закончились деньги, и он не смог купить билет на автобус. Тогда он заметил во дворе незапертую машину, проник в салон и уехал на ней в Новосибирск.

Спустя несколько дней он решил вернуть автомобиль обратно в Кемерово. Мужчина оставил машину во дворе города, после чего уехал домой на автобусе.

Позже его задержали сотрудники уголовного розыска. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о краже.