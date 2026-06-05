Истребитель ВКС пролетит над Академгородком 6 июня в рамках Дня открытых дверей НВВКУ

В субботу, 6 июня, небо над новосибирским Академгородком огласит рёв истребителя Воздушно-космических сил. Пролёт боевого самолёта станет частью Дня открытых дверей, который проводит Новосибирское высшее военное командное училище имени Жукова.

Полёт запланирован в промежутке с 11:00 до 11:30, и в это же время над территорией выполнят прыжки парашютисты.

Власти заранее попросили горожан сохранять спокойствие и предупредить пожилых родственников о высоком уровне шума. Отдельная рекомендация касается домашних животных — их лучше на время пролёта убрать в безопасное место. Помимо авиационной части, гостей училища ждёт насыщенная программа. Перед зрителями выступят курсанты, творческие коллективы, а также развернётся выставка вооружения и военной техники.

Ранее сообщалось, что парк «Заельцовский» в Новосибирске закроют 5 июня для обработки от клещей.