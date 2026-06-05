Парк «Заельцовский» в Новосибирске закроют 5 июня для обработки от клещей

Сегодня, 5 июня, в новосибирском парке «Заельцовский» пройдёт повторная акарицидная обработка территории. Об этом предупредили в Дирекции городских парков Новосибирска.

В связи с запланированными работами доступ для посетителей временно закроют с восьми часов утра. Горожан просят воздержаться от прогулок по парку до полного завершения всех санитарных мероприятий. После того как специалисты закончат обработку и выдержат необходимый временной интервал, парк снова откроют для гостей. О точном времени возобновления работы администрация сообщит дополнительно.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области клещи стали кусать в восемь раз реже, чем год назад.