82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 июня, 13:39
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
05 июня, 13:39
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 11:20
общество

Парк «Заельцовский» в Новосибирске закроют 5 июня для обработки от клещей

Фото: Сиб.фм / Freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

Сегодня, 5 июня, в новосибирском парке «Заельцовский» пройдёт повторная акарицидная обработка территории. Об этом предупредили в Дирекции городских парков Новосибирска.

В связи с запланированными работами доступ для посетителей временно закроют с восьми часов утра. Горожан просят воздержаться от прогулок по парку до полного завершения всех санитарных мероприятий. После того как специалисты закончат обработку и выдержат необходимый временной интервал, парк снова откроют для гостей. О точном времени возобновления работы администрация сообщит дополнительно.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области клещи стали кусать в восемь раз реже, чем год назад.

ОЦЕНИТЬ статью
2
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.