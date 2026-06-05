5 июня пассажиры новосибирского метро смогут проехать бесплатно, если прочитают Пушкина

В канун Дня русского языка и Пушкинского дня России, 5 июня, проект «Парки Пушкина» организует в Новосибирске тематические мероприятия. Как сообщил в своём MAX-канале мэр города Максим Кудрявцев, центральным событием станет акция «Читаем Пушкина в метро!».

С десяти утра до четырёх дня на станциях «Площадь Ленина», «Красный проспект» и «Речной вокзал» пассажиры получат право бесплатного проезда за декламацию наизусть минимум двух строф из произведений поэта. Оценивать знания будут преподаватели и библиотекари, а сориентироваться на месте помогут волонтёры.

Праздничная атмосфера охватит подземку на два дня: 5 и 6 июня на станциях прозвучат стихи и романсы в исполнении известных артистов. Созданию особой атмосферы в подземке поспособствует и специальная праздничная программа.