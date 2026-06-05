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общество

77-летний водитель на Nissan X-Trail сбил 10-летнего велосипедиста в Советском районе

Фото: Сиб.фм / Госавтоинспекция Новосибирской области
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Вечером 4 июня в Советском районе Новосибирска под колёса автомобиля попал ребёнок. Инцидент произошёл во дворе дома № 7 на улице Барьерной.

Как сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска, 77-летний мужчина за рулём Nissan X-Trail двигался по дворовой территории и совершил наезд на 10-летнего мальчика, который ехал на велосипеде.

В результате аварии ребёнок получил травмы. Сейчас медики уточняют характер и степень тяжести повреждений. На место происшествия незамедлительно выехал наряд ДПС. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на трассе под Новосибирском произошло жесткое ДТП.

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Кристина Уколова
Журналист

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