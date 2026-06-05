Александр Аксёненко: ДДТ «Первомайский» необходимо собственное здание

Депутат Государственной Думы направил официальное обращение в мэрию Новосибирска с просьбой перезонировать земельный участок в Первомайском районе для последующего строительства объекта дополнительного образования.

Речь идёт об участке с кадастровым номером 54:35:083575:157, который находится в собственности «Клинической больницы «РЖД-Медицина». Согласно данным из открытых источников, в 2022 году участок собирались продать. В настоящее время он не используется, и строительство объектов здравоохранения на нём не предполагается.

При этом в Первомайском районе остро стоит вопрос с размещением «Дом детского творчества «Первомайский», который не имеет собственного здания и вынужден обучать почти 3000 своих воспитанников на третьем этаже Дома молодёжи Первомайского района.

В своём обращении Александр Аксёненко просит на карте градостроительного зонирования Новосибирска изменить зону указанного участка с ОД-3 (объекты здравоохранения) на ОД-5 (зона объектов дошкольного, начального, основного и среднего общего образования). Федеральный парламентарий также предлагает скорректировать проект планировки территории, предусмотрев на этом участке строительство организации дополнительного образования.

«Дом детского творчества «Первомайский», где занимаются почти три тысячи детей, давно ютится на третьем этаже Дома молодёжи и остро нуждается в собственном здании. В то же время в районе есть земельный участок подходящей площади, который никак не используется. Считаю, что в интересах жителей будет правильно, если городская администрация пойдёт нам навстречу и перезонирует этот участок», – прокомментировал депутат.

В случае положительного решения по изменению зонирования участок может быть передан в муниципальную собственность, что позволит приступить к проектированию и строительству современного здания для ДДТ «Первомайский».