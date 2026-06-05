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общество

Аномальная жара до +34 накроет Новосибирскую область в конце недели

Фото: Сиб.фм / Юрий Бабичев
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В Новосибирскую область пришла аномальная жара, и в ближайшие трое суток регион окажется во власти знойной погоды. Таков прогноз синоптиков Западно-Сибирского УГМС.

Уже 5 июня воздух в регионе прогреется до +27...+32 градусов. Будет малооблачно и сухо, восточный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 13 метров в секунду.

Пик зноя придётся на 6 и 7 июня, когда столбики термометров поднимутся до отметок в +29...+34 градуса. 6 июня будет всё также без осадков, 7 июня по западу области возможны кратковременные дожди с грозами. На остальной территории осадков не ожидается. Направление ветра в воскресенье сменится на юго-восточное, а скорость останется прежней – 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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