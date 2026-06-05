Больше 500 тонн грязи вывезли с улиц Новосибирска за минувшие сутки

За минувшие сутки дорожные службы Новосибирска вывезли с улиц и магистралей 523 тонны смета и грязи, а также 406 кубометров мусора. Такие цифры привели в пресс-службе мэрии. На уборку города вышли 406 единиц спецтехники и 317 дорожных рабочих.

За день специалисты отмыли 1400 километров дорог и тротуаров. Кроме того, они привели в порядок 96 остановок общественного транспорта, 163 дорожных знака, 510 погонных метров пешеходных ограждений, 1891 погонный метр ограждений типа «джерси» и 7891 погонный метр волны.

Параллельно шла механизированная и ручная очистка. Коммунальщики подмели 1261 километр тротуаров и проезжей части, очистили 57 парковок и островков безопасности, 738 остановок и заездных карманов, а также 22 пешеходных перехода. Помимо уборки, в городе скосили 29 гектаров газона и провели обрезку веток и поросли.

Ранее сообщалось, что почти 400 кубометров мусора вывезли с улиц Новосибирска за сутки.