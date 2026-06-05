Эксперт Лацких призвал новосибирцев брать с собой бензин в канистрах при поездках на юг

С наступлением лета, когда многие новосибирцы планируют свои отпуска, президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза «Сибирь-ГСМ» в регионе Сергей Лацких дал рекомендацию тем, кто собирается ехать на юг на автомобиле, в связи с непростой ситуацией на рынке топлива.

«Сейчас топливо у отдельных участников рынка купить довольно проблематично. Наблюдается перекос спроса и предложения на рынке и дефицит продукции. В южной части страны есть проблемы с логистикой, что вызывает риски для автомобилистов. Так что тем, кто направляется в ту сторону, я бы посоветовал брать с собой бензин в канистрах: по пути заправиться может стать затруднительно. Чтобы не попасть в тяжелую ситуацию в жару, особенно с детьми, лучше подстраховаться. Одна такая канистра может очень сильно выручить», — говорит Лацких.

Актуальность совета Лацких обусловлена федеральным проектом по развитию автотуризма. Сейчас в России создано около 60 соответствующих маршрутов. Выбрав один из них, стоит перед началом поездки позвонить на сетевые АЗС по пути и уточнить наличие топлива, рекомендует Лацких.

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидается двойное повышение цен на бензин и дизельное топливо.

Стоит отметить, что в Москве на некоторых автозаправочных станциях уже 3 июня были введены ограничения на продажу топлива. В Троицке установлены лимиты: один человек может приобрести не более 60 литров бензина и до 100 литров дизельного топлива. Аналогичные меры также вводятся на ряде АЗС в Санкт-Петербурге.