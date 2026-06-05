82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 июня, 13:38
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
05 июня, 13:38
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 10:40
общество

Форум национальных культур «#ЭтоРоссия» впервые пройдёт в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм / Freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

Новосибирская область впервые принимает масштабный форум национальных культур «#ЭтоРоссия». Мероприятие растянется на три дня, с 11 по 13 июня, и объединит деловую программу с большим уличным праздником. Об этом рассказали в региональном Минкультуры. Форум обещает стать главным культурным событием региона перед Днём России.

Ожидаются участники более чем из 40 регионов страны. В Новосибирск приедут министры и заместители министров культуры, руководители учреждений, а также творческие коллективы из Калининграда, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Удмуртии, ЯНАО и многих других территорий. К работе форума присоединится заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева.

Первый день, 11 июня, откроет деловая программа. Площадками станут Государственный концертный зал имени А. М. Каца, Художественный музей и Дом национальной культуры. Главной темой дискуссий и встреч станет сохранение духовных ценностей, национальных языков и культурного наследия народов России.

Основные гуляния развернутся 12 июня, в День России. С полудня до десяти вечера Михайловская набережная превратится в большую фестивальную площадку. Гостей ждут фольклорные беседки, национальные подворья, мастер-классы, спортивные забавы и гастрономические ряды с кухней народов России. Вечером на сцену выйдут Марина Девятова, Анна Кубицкая и ансамбли из разных регионов.

Финальный аккорд форума прозвучит 13 июня. В деревне Большой Оёш состоится XIII Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь». На тринадцати площадках раскинутся исторические лагеря, пройдут рыцарские турниры, пиротехническое шоу и выставка трофейной техники. Своё участие подтвердили более 400 реконструкторов и гости из 25 регионов России и Беларуси. Все три дня в Новосибирске и области будут идти концерты, секции с участием национальных организаций и научного сообщества. Организаторы больше трёх месяцев готовили программу, чтобы сделать её интересной и доступной для самой широкой аудитории.

Ранее сообщалось, что Авито и «Право.ru» провели «ПлатФорум» о регулировании платформенной экономики.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.