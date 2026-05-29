Авито и «Право.ru» провели «ПлатФорум» о регулировании платформенной экономики

В офисе Авито совместно с «Право.ru» прошел первый «ПлатФорум 2026», посвященный регулированию платформенной экономики. Темой обсуждения стал закон «О платформенной экономике» (289-ФЗ), который вступает в силу в октябре. В конференции участвовали представители технологических компаний, отраслевых объединений, консалтинга и госорганов.

Открывая сессию, главный редактор «Право.ru» Борис Болтянский отметил, что до 1 октября 2026 года сохраняется время для доработки подзаконных актов. Управляющий директор по юридическим вопросам Авито Александр Смирнов отметил, что подписанный в ноябре 2025 года о добросовестных практиках между Авито, Ozon и РВБ (Wildberries & Russ) подтверждает готовность бизнеса к добровольному соблюдению норм. По его мнению, в переходный период важно совместно с Минэкономразвития и ФАС выстроить регулирование по принципам, а не по жестким правилам, фокусируясь на безопасности пользователей и защита их интересов.

Директор Департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития России Владимир Волошин добавил, что закон создан как базовый и требует точной проработки подзаконных НПА, особенно в части архитектуры проверки карточек товаров.

Отдельные треки затронули платформенную занятость, ИИ и безопасность данных. Директор по взаимодействию с госорганами Авито Подработка Павел Тихонов и партнер вертикали Авито Работа Евгения Хорова обсудили с экспертами баланс между гибкостью рынка труда и рисками его зарегулирования. Заместитель управляющего директора Авито Михаил Рыженков вместе с представителями Яндекса, СПбГУ и АНО «Цифровая экономика» поднял вопросы ответственности за действия ИИ, прав на контент нейросетей и критериев отечественных моделей, отметив необходимость четкого определения адресатов господдержки.

В дискуссиях с участием Авито, Сбербанка и Positive Technologies также рассматривались антифрод, защита персональных данных, антимонопольное и налоговое регулирование. Организаторы планируют сделать форум регулярной площадкой диалога бизнеса и регуляторов, чтобы законодательство стало стимулом развития, а не барьером.