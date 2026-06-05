Герман Греф: Предприниматели — основа экономики, а экономика — основа всего государства

На ПМЭФ-2026 Президент Сбербанка провёл деловой завтрак «Стратегия развития: есть ли альтернативы?»

Третий день Петербургского международного экономического форума по традиции открыл деловой завтрак Сбера. Тема этого года — «Стратегия развития: есть ли альтернативы?». Модератором выступил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. Участниками делового завтрака стали руководители федеральных и региональных органов власти, главы регионов, депутаты Государственной Думы, лидеры бизнеса, науки, образования и экспертного сообщества.

Встречу посвятили четырём ключевым вопросам, которые в первую очередь волнуют бизнес, рассказал Герман Греф. Это модель экономического роста, денежно-кредитная политика, налогово-бюджетная политика и технологии.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Именно предприниматели создают добавленную стоимость. Они и есть основа экономики, а экономика — основа всего государства. И эффективность этой экономики — это эффективность государства. Наше отношение к бизнесу, к тем людям, которые своим трудом ежедневно создают экономический фундамент нашего развития, очень важно. И чем меньше по размеру предприятие, тем больше мы должны уделять внимание его охране от административных барьеров и помогать ему стать устойчивой единицей функционирования экономики. Это изменение начинается из культурной трансформации отношения к предпринимателю».

Как отметил Герман Греф, больше всего вопросов бизнес сейчас задает к ключевой ставке. Ставка снизилась с 21 до 14,5%, но предприниматели пока не ощущают позитивных эффектов от её снижения.

Денежно-кредитная политика ЦБ ровно такая, какая необходима для возвращения инфляции к целевому показателю в районе 4%, сообщил первый заместитель Председателя Банка России Алексей Заботкин. Пока инфляция находится в районе 4–5% в пересчёте на год. Однако ожидаемая инфляция существенно выше, а этот показатель важен для принятия решения о ключевой ставке.

С точки зрения Алексея Мордашова, Председателя Совета директоров «Северстали», экономика уже переохлаждена, и это тормозит инвестиции. Все компании сокращают свои инвестиционные программы. Рынок труда тоже начинает охлаждаться.

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что пришло время сделать экономический рост качественным, сбалансированным и стабильным. Важно, чтобы была низкая инфляция, низкие процентные ставки и возможность брать кредит. В условиях ограниченности ресурсов надо, чтобы каждый рубль бюджетных средств приносил до 10 рублей частных инвестиций.