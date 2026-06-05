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Авто

Глава «ФАР» региона Ашурков предупредил новосибирцев о подорожании автомобильного топлива

Фото: Сиб.фм / freepik.com
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В Новосибирской области в связи с дефицитом топлива в ряде российских регионов ожидается его подорожание. Об этом в интервью Сиб.фм заявил глава региональной «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков.

«Ситуация непростая, сейчас есть все предпосылки для повышения цен. Главная из них – террористические атаки на заводы по переработке нефтепродуктов. Отмечу, что похожая ситуация складывалась около года назад, тогда в Новосибирске на ряде АЗС не было некоторых видов бензина и дизеля. Вскоре может произойти нечто подобное», — сказал Ашурков.

В Москве на некоторых автозаправочных станциях уже 3 июня были введены ограничения на продажу топлива. В Троицке установлены лимиты: один человек может приобрести не более 60 литров бензина и до 100 литров дизельного топлива. Аналогичные меры также вводятся на ряде АЗС в Санкт-Петербурге.

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Виктор Бобровников
Главный редактор

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