Глава «ФАР» региона Ашурков предупредил новосибирцев о подорожании автомобильного топлива

В Новосибирской области в связи с дефицитом топлива в ряде российских регионов ожидается его подорожание. Об этом в интервью Сиб.фм заявил глава региональной «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков.

«Ситуация непростая, сейчас есть все предпосылки для повышения цен. Главная из них – террористические атаки на заводы по переработке нефтепродуктов. Отмечу, что похожая ситуация складывалась около года назад, тогда в Новосибирске на ряде АЗС не было некоторых видов бензина и дизеля. Вскоре может произойти нечто подобное», — сказал Ашурков.

В Москве на некоторых автозаправочных станциях уже 3 июня были введены ограничения на продажу топлива. В Троицке установлены лимиты: один человек может приобрести не более 60 литров бензина и до 100 литров дизельного топлива. Аналогичные меры также вводятся на ряде АЗС в Санкт-Петербурге.