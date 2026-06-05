Инвесторы построят второй логистический терминал под Новосибирском после переговоров на форуме

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в интервью местным СМИ рассказал о стратегической задаче региона на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, главная цель — не просто подписание соглашений, а выстраивание долгосрочных деловых связей и проведение интенсивных переговоров. В обычном режиме на такую работу ушёл бы целый год.

Конкретные результаты уже есть. Прямо на форуме заключили сделку с управляющей компанией «Дело». Инвесторы приняли решение о строительстве второго крупного логистического терминала в Новосибирской области. Действующих мощностей комплекса в Клещихе уже не хватает для обслуживания растущего транспортного хаба Сибири.

Ещё одним ключевым направлением губернатор назвал креативную экономику. Новосибирская область занимает третье место в России по доле этого сектора в валовом региональном продукте, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Показатель превышает четыре процента. Власти планируют создавать инфраструктуру и меры поддержки для IT-специалистов, дизайнеров и организаторов событий, чтобы помочь им превращать идеи в деньги.

Несмотря на сложную геополитическую обстановку и глобальную инвестиционную паузу, регион сохраняет открытость для проектов любого масштаба. В приоритете — от переработки сельхозпродукции до микроэлектроники. Губернатор отметил высокий интерес к форуму со стороны иностранных партнёров, что подтверждается большим количеством автомобилей с дипломатическими номерами. Благодаря диверсифицированной экономике Новосибирская область готова обсуждать любые проекты и закреплять за собой право на их реализацию.

Ранее сообщалось, что губернатор Травников представил опыт Новосибирской области в Совете Федерации.