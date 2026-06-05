Из Новосибирска депортировали иностранца, осуждённого за незаконный оборот наркотиков

В Новосибирской области депортировали иностранного гражданина, признанного виновным в наркопреступлении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Мужчина 1985 года рождения был осуждён за незаконный оборот наркотических средств и отбыл полагающийся срок. Дальнейшее его пребывание в России было признано нежелательным. Полицейские сопроводили фигуранта до пункта пропуска через госграницу, откуда он отправился к себе на родину.

Обратной дороги у депортированного не будет ещё очень долго: въезд на территорию РФ для него закрыт вплоть до 2031 года. Теперь фигурант находится в стране своей гражданской принадлежности.