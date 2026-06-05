Карантин по снят во всех деревнях и сёлах Новосибирской области

В Новосибирской области снят карантин по пастереллезу.

Губернатор Андрей Травников на полях Петербургского международного экономического форума сообщил РИА Новости, что ограничения отменены во всех населённых пунктах и на предприятиях региона.

По словам главы области, для окончательного подтверждения безопасности теперь необходимо выждать 90 дней и провести повторные контрольные смывы. Это позволит убедиться в отсутствии возбудителя. Травников подчеркнул, что за последние три с лишним месяца новых вспышек заболевания на территории региона зафиксировано не было.

Ориентировочно в августе, после получения отрицательных результатов анализов, аграрии смогут приступить к восстановлению поголовья скота в пострадавших хозяйствах и личных подворьях граждан.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что власти Новосибирской области подсчитают потребность в скоте для «карантинных» сёл.