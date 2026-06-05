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общество

Мэрия Новосибирска снова требует снести самовольную пристройку у Центрального рынка

Фото: Сиб.фм / Freepik
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Арбитражный суд Новосибирской области принял к рассмотрению очередной иск мэрии Новосибирска. Городские власти вновь требуют признать самовольной пристройку к зданию у Центрального рынка и обязать собственников её снести.

Объект расположен на улице Мичурина, 12Б, и примыкает к фирменному магазину «Ирмень». Спор вокруг этого строения, в котором работают кафе и торговая точка, длится уже более десяти лет. Несмотря на предыдущие судебные решения, конструкция до сих пор остаётся на месте. Иск подан к двум компаниям-совладельцам здания: ООО «Сибфермер» и ЗАО «Племзавод „Ирмень“».

В ходе проверки специалисты мэрии выяснили, что разрешение на строительство пристройки никто не выдавал, а её возведение шло с грубым нарушением градостроительных норм. Ещё в январе ответчикам направили досудебные уведомления, а в марте провели повторный осмотр, который полностью подтвердил наличие самостроя. Однако никаких шагов по демонтажу владельцы так и не предприняли. На время судебного разбирательства суд ввёл обеспечительные меры, запретив проводить на участке любые строительные и отделочные работы.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мэрия демонтировала 700 рекламных объектов.

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Кристина Уколова
Журналист

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