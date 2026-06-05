В Новосибирске мэрия демонтировала 700 рекламных объектов

В Новосибирске продолжается системная борьба с «визуальным шумом». О промежуточных итогах этой работы рассказал вице-мэр города Евгений Попантонопуло во время круглого стола «Архитектурный облик Новосибирска: от визуального шума к стандартам развития цифровизации», который прошел в редакции Сиб.фм.

По словам вице-мэра, за прошлый год с улиц города было демонтировано 85 отдельно стоящих рекламных конструкций и более 700 различных рекламных объектов, размещенных на фасадах зданий. При этом Попантонопуло подчеркнул, что речь не идет о тотальном сносе: большинство конструкций размещены легально, а договоры с операторами продлены до 2034 года в соответствии с федеральным законодательством.

«Вопрос не стоит о том, что все снесем, построим заново. Так сделать пока невозможно», — заявил вице-мэр, отметив, что размещение рекламы остается значимым источником дохода городского бюджета: в 2025 году он принес казне 219 миллионов рублей.

Ключевой темой дискуссии стал переход от статической рекламы к цифровым экранам. Попантонопуло перечислил преимущества такого формата: сокращение количества конструкций (один экран заменяет несколько щитов), оперативность размещения социальной информации и новые возможности — например, трансляция Парада Победы или мгновенное оповещение о розыске угнанных автомобилей совместно с полицией.

Однако, как отметили участники круглого стола, темпы цифровизации Новосибирска пока отстают от других крупных городов. По данным представителя федерального оператора Russ Константина Матиса, доля цифровых конструкций в Москве составляет 50%, в Екатеринбурге — 31%, тогда как в Новосибирске — лишь 15%.

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