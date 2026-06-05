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общество

На Красном проспекте в Новосибирске открыли новые пандусы для маломобильных жителей

Фото: Сиб.фм / мэрия Новосибирска
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В Новосибирске на Красном проспекте открыли новые пандусы для маломобильных людей. Они появились возле домов №79, 81, 83, 85 и 87 на первом ярусе со стороны проезжей части.

Работы выполнило МКУ «Гормост». Новые конструкции должны обеспечить удобный и безопасный доступ к социальной и транспортной инфраструктуре.

В мэрии сообщили, что пандусы соответствуют всем необходимым требованиям. Специалисты учли высоту перил, угол наклона и другие технические параметры.

Пандусы расположены рядом с лестничными сходами и работают как отдельные элементы пешеходной инфраструктуры.

Полностью завершить благоустройство участка планируют до 1 июля 2026 года. При этом пользоваться пандусами жители могут уже сейчас.

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Игорь Кириченко
Журналист

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