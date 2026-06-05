На Красном проспекте в Новосибирске открыли новые пандусы для маломобильных жителей

В Новосибирске на Красном проспекте открыли новые пандусы для маломобильных людей. Они появились возле домов №79, 81, 83, 85 и 87 на первом ярусе со стороны проезжей части.

Работы выполнило МКУ «Гормост». Новые конструкции должны обеспечить удобный и безопасный доступ к социальной и транспортной инфраструктуре.

В мэрии сообщили, что пандусы соответствуют всем необходимым требованиям. Специалисты учли высоту перил, угол наклона и другие технические параметры.

Пандусы расположены рядом с лестничными сходами и работают как отдельные элементы пешеходной инфраструктуры.

Полностью завершить благоустройство участка планируют до 1 июля 2026 года. При этом пользоваться пандусами жители могут уже сейчас.