НОВАТ показал «Спартака» в Челябинске в честь Екатерины Максимовой

Балетная труппа Новосибирского театра оперы и балета впервые приняла участие в XVII Международном фестивале «В честь Екатерины Максимовой» в Челябинске. На сцене Челябинского театра оперы и балета имени М.И. Глинки новосибирцы показали легендарный «Спартак» Юрия Григоровича – одну из визитных карточек своего театра.

На протяжении нескольких лет Екатерина Максимова была педагогом-репетитором в Челябинском театре оперы и балета и оставила после себя плеяду артистов-последователей. Со своей ученицей Татьяной Предеиной Максимова подготовила целый ряд партий в классических спектаклях. Сегодня народная артистка России Татьяна Предеина уже сама воспитывает молодое поколение артистов театра и проводит фестиваль в память о своем учителе.

«Для меня это очень дорого. Наш фестиваль интересен тем, что Екатерина Сергеевна при жизни всегда была его непосредственным участником, всегда с большой радостью и интересом приезжала в Челябинск к открытию, и зрители приветствовали ее бурными овациями. Она сама подарила свое имя фестивалю. Проведением фестиваля “В честь Екатерины Максимовой” мы выражаем признательность, любовь и благодарность балерине, человеку, педагогу», – отмечает Татьяна Предеина.

Перед началом спектакля директор Новосибирского театра оперы и балета Айрат Тухватуллин вышел на сцену вместе с народной артисткой России Татьяной Предеиной. В приветственном слове он отметил историческую связь между двумя театрами: оба должны были открыться в 1941 году, но в силу исторических событий это случилось позже. Есть связующие нити и сейчас. За дирижерским пультом – Евгений Волынский, музыкальный руководитель и главный дирижер челябинского театра. Он недавно отметил 65-летний юбилей. В Новосибирском театре Евгений Волынский работает без малого 40 лет. Он – ученик двух легендарных дирижеров: Исидора Зака, много лет являвшегося главным дирижером и художественным руководителем НОВАТа, и Арнольда Каца, создателя знаменитого академического симфонического оркестра новосибирской филармонии.

Выбор спектакля «Спартак» обусловлен важным историческим фактом: именно Екатерина Максимова вместе со своими партнерами Владимиром Васильевым, Марисом Лиепой и Ниной Тимофеевой была первой исполнительницей ведущих партий в премьерном спектакле Большого театра в 1968 году. Отдавая дань памяти и уважения великой балерине, новосибирский театр представил зрителям одну из своих визитных карточек – легендарный спектакль Юрия Григоровича и Симона Вирсаладзе.

В первом показе ведущие партии исполнили ведущие солисты театра: Роман Полковников (Спартак), Ксения Захарова (Фригия), Артем Пугачёв (Красс) и заслуженная артистка России Ольга Гришенкова (Эгина). Во втором показе на сцену вышли Николай Мальцев, Екатерина Заборовская, Анна Гермизеева и заслуженный артист России Михаил Лифенцев. За дирижёрским пультом – маэстро Евгений Волынский.

Новосибирский театр оперы и балета впервые принимает участие в фестивале «В честь Екатерины Максимовой». В этом году свои постановки также показывают театры оперы и балета Челябинска, Воронежа, Минска и Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой.

У зрителей есть возможность увидеть в музее театра балетные туфли Екатерины Максимовой. На одном из экспонатов, предоставленном Евгением Барсуком, сыном артистки челябинского театра, сохранился автограф великой балерины.