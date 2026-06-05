Новосибирское ТСЖ «Коперник» приютило выпавшего из гнезда птенца сороки

В новосибирском ТСЖ «Коперник» завёлся необычный жилец. Сотрудники организации подобрали птенца сороки, который выпал из гнезда, и решили его выходить. Чтобы не навредить малышу, они обратились за профессиональной консультацией к специалистам Новосибирского зоопарка.

Орнитологи подробно объяснили изданию "МК в Новосибирске", как содержать диких птиц в домашних условиях. Первым делом они посоветовали создать для пернатого спокойную и безопасную среду. Птенцу необходимы тишина, отсутствие сквозняков и правильный температурный режим. Любой лишний стресс сейчас опасен. Отдельно специалисты остановились на питании и строго-настрого запретили давать сороке хлеб и молоко. Основой рациона должна стать белковая пища: мелко нарезанная нежирная говядина, субпродукты, а также кормовые насекомые вроде сверчков и мучного червя. Варёное яйцо, творог, ягоды и фрукты допустимы лишь как небольшая добавка к главному меню.

В зоопарке напомнили, что сороки играют важную роль в природе. Эти умные птицы работают естественными санитарами, уничтожая массу насекомых-вредителей, мелких грызунов и падаль, и тем самым поддерживают чистоту окружающей среды. Дальнейшая судьба найдёныша зависит от того, насколько быстро он окрепнет. Если птица полностью восстановится и научится самостоятельно добывать корм, её планируют выпустить обратно в дикую природу, причём желательно в том же районе, где её подобрали.

Ранее новосибирские орнитологи рассказали, какие редкие птицы появились на окраине города.