Новый технопарк на 900 рабочих мест появится в сити-квартале «Инские холмы» в Новосибирске

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о строительстве в Новосибирске крупного технопарка для ИТ-компаний.

Свои подписи под документом поставили заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и представитель спецзастройщика «ВКД-1» Вадим Ильченко.

Будущий технопарк в сфере высоких технологий разместится в сити-квартале «Инские холмы». Проект предполагает создание уникального пространства общей площадью 15 тысяч квадратных метров, рассчитанного на 900 рабочих мест. По замыслу авторов, площадка будет трансформироваться под запросы и количество резидентов. Именно здесь планируют пилотировать новые решения в области искусственного интеллекта, больших данных и кибербезопасности.

Ранее сообщалось, что Травников подписал три соглашения на ПМЭФ для модернизации энергетики и поддержки бизнеса.