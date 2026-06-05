Травников подписал три соглашения на ПМЭФ для модернизации энергетики и поддержки бизнеса

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников результативно отработал на Петербургском международном экономическом форуме. В своём канале в мессенджере MAX он рассказал о трёх подписанных соглашениях, которые охватывают энергетику, инжиниринг и креативную экономику.

Первое соглашение заключили с Сибирской генерирующей компанией. Документ предполагает модернизацию тепловых сетей и объектов генерации, внедрение цифровых инструментов, а также запуск экологических проектов. Стороны договорились совместно прорабатывать возможность включения этих работ в федеральные программы, чтобы привлечь дополнительное финансирование.

Второе соглашение подписали с Центром поддержки инжиниринга и инноваций. Оно направлено на выстраивание цепочек между наукой, инжинирингом и реальным бизнесом. Главная цель — помочь высокотехнологичным компаниям региона стать поставщиками для крупных госкорпораций, получить доступ к грантам и ускорить вывод собственных разработок на рынок.

Третьим партнёром стала АНО «Креативная экономика». В Новосибирской области уже существует необходимая инфраструктура: профильный центр, школы и проектный офис. Теперь это направление планируют усилить и сделать более системным. Особый упор сделают на поддержку малого и микробизнеса, а также на развитие молодёжных инициатив.

Ранее сообщалось, что губернатор Травников представил опыт Новосибирской области в Совете Федерации.