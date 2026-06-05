НЗХК стал победителем конкурса «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость-2025»

Новосибирский завод химконцентратов победил в номинации «За достижения в области охраны труда и здоровья работников»

Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗХК» в Новосибирске, предприятие Топливного дивизиона Госкорпорации «Росатом») вошел в число победителей Всероссийского конкурса «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2025» в номинации «За достижения в области охраны труда и здоровья работников».

Конкурс проводил Российский союз промышленников и предпринимателей.

В этом году на соискание победы в номинации были поданы более 60 заявок от ведущих предприятий отечественной промышленности. Эксперты оценивали программы по улучшению условий и охраны труда, достижение положительных результатов в снижении числа рабочих мест с вредными условиями труда, уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, реализацию предупредительных мер, направленных на снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, осуществление мер по сохранению здоровья работников.

- Высокая оценка Российского союза промышленников и предпринимателей – результат планомерной работы, которая ведется в соответствии с утвержденным перечнем ключевых мероприятий по устойчивому развитию новосибирского завода. Безопасность – это не требование, а главная ценность Госкорпорации «Росатом» и наше предприятие неукоснительно следует этому принципу. Мы улучшаем условия труда работников, снижаем уровень травматизма и доказываем, что забота о здоровье работников – это основа устойчивого бизнеса, – отметил генеральный директор ПАО «НЗХК» Вячеслав Гохвайс.

Вместе с новосибирским заводом в число победителей в номинации вошли еще два предприятия Топливного дивизиона Госкорпорации «Росатом»: Ангарский электролизный завод и Чепецкий механический завод.