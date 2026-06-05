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общество

Одна квартира на двоих: в Новосибирской области раскрыли аферу с маткапиталом

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров
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Прокуратура Маслянинского района выявила схему по незаконному обналичиванию материнского капитала. Проверка соблюдения законодательства при расходовании средств господдержки в рамках нацпроекта «Демография» вскрыла факты мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Установлено, что в период с 2022 по 2024 год две местные жительницы, имея на руках сертификаты на маткапитал, решили их обналичить мошенническим способом. Женщины вышли на неустановленного посредника, который помог им в этой афере. Улучшать жилищные условия получательницы выплат не собирались. Для хищения бюджетных средств они в разное время приобрели одну и ту же квартиру, оформив фиктивные сделки. Общая сумма ущерба государству превысила 900 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы. По итогам их рассмотрения 21 мая 2026 года следователь отделения МВД России по Маслянинскому району возбудил два уголовных дела по части 3 статьи 159.2 УК РФ. Статья предусматривает ответственность за мошенничество при получении социальных выплат путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. Ход и результаты расследования находятся на контроле районной прокуратуры.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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