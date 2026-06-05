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общество

Сотрудница банка похитила 1,6 млн рублей у 26 человек в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров
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В суд ушло уголовное дело о хищении денег с банковских счетов. На скамье подсудимых окажется 27-летняя бывшая сотрудница местного отделения банка, обвиняемая в краже с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области

По версии следствия, с октября 2024 года по октябрь 2025 года она тайно переводила средства со счетов клиентов на известный ей счёт прямо с рабочего компьютера. Суммы переводов варьировались от трёхсот рублей до трёхсот тысяч рублей.

Жертвами махинаций стали 26 человек, многие из которых долгое время не замечали пропаж, поскольку их счета либо долгое время не использовались, либо списанные суммы оставались незначительными. За год женщина похитила свыше полутора миллионов рублей. После разоблачения она полностью признала вину и добровольно возместила причиненный ущерб. Рассматривать дело будет Карасукский районный суд

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Наталья Шлюшинская
журналист

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