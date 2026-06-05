Станислав Кузнецов: молчание бизнеса об атаках играет на руку хакерам

На ПМЭФ–2026 обсудили, как страх штрафов делает Россию «слепой» в борьбе с киберугрозами.

Современная система регулирования в сфере кибербезопасности построена по принципу «поощрять сокрытие», вместо того чтобы стимулировать бизнес честно рассказывать об атаках для обмена опытом и построения оперативной системы реагирования. Об этом заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов на сессии «Стресс-тест в реальном времени: как не потерять миллиарды при кибератаке» XXIX Петербургского международного экономического форума.

Пока инциденты скрывают, киберстрахование остаётся цифровым казино: страховщики ставят деньги на риск, который невозможно просчитать. По мнению Станислава Кузнецова, такой подход делает Россию «слепой» в борьбе с киберугрозами.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сегодня регулирование построено по принципу наказывать за открытость и поощрять сокрытие. Взломали компанию — надо наказать штрафом. Поэтому у всех первая реакция одинаковая: "У нас всё в порядке, ничего страшного не произошло". Регулирование точно должно развернуться на 180 градусов. Нам надо поощрять обсуждение инцидентов на рынке, говорить о них открыто и их признавать. Нужно переключать сознание и корпоративную культуру каждой компании, чтобы никто не боялся последствий раскрытия. Молчание бизнеса сегодня играет на руку киберпреступникам».

Станислав Кузнецов призвал объединить усилия государства, бизнеса и регуляторов. Например, рабочая группа технических специалистов при национальном координационном штабе позволит мгновенно реагировать на атаки в целом на рынке и донести честную информацию до руководства страны.

В заключении выступления спикер отметил, что в России до сих пор отсутствуют обязательные жёсткие правила кибербезопасности для компаний. Их введение позволит внедрить культуру, где инциденты либо невозможны, либо эффективно устраняются. А пока каждая организация должна вырабатывать свой цифровой иммунитет к рискам в кибербезопасности.

Деловая сессия прошла при поддержке Страхового Дома ВСК. Модератором выступил директор группы компаний BI.ZONE Дмитрий Самарцев.