Судебные споры затягивают ремонт Октябрьского моста в Новосибирске

Капитальный ремонт Октябрьского моста в Новосибирске остаётся незавершённым.

Точные сроки возобновления работ пока не определены. Муниципальный заказчик МКУ «Гормост» продолжает судебные разбирательства с подрядчиком.

Речь идёт о компании «ДК Клевер», которая выполнила первый этап ремонта. Ранее арбитражный суд взыскал с заказчика почти 86 миллионов рублей за выполненные работы. Также суд признал недействительным односторонний отказ от муниципального контракта.

Позже «Гормост» обжаловал решение. Апелляционный суд отменил прежний вердикт и направил дело на новое рассмотрение. Причиной стало процессуальное нарушение. Представителя заказчика не подключили к онлайн-заседанию. Он не смог заявить ходатайство о повторной экспертизе. Теперь дело будут рассматривать заново.

По данным мэрии, завершение капитального ремонта Октябрьского моста планируется в период с 2027 по 2030 годы. При этом работы начнутся только при наличии финансирования.