В Новосибирске спасатели вызволили годовалого ребёнка из запертого автомобиля

В Новосибирске сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) провели операцию по спасению ребёнка. Инцидент произошёл днём на улице Кузьмы Минина в Заельцовском районе.

В одном из припаркованных автомобилей внезапно заблокировались двери. Внутри осталась годовалая девочка.

Родители не смогли самостоятельно открыть машину и вызвали спасателей. На место оперативно прибыл экипаж МАСС.

С учётом тёплой погоды и быстрого нагрева салона автомобиля на солнце специалисты действовали без промедления. С помощью инструмента они вскрыли двери и достали ребёнка.

Девочку передали родителям. Её состояние не уточняется.