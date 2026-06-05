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вчера 22:30
общество

В Новосибирске спасатели вызволили годовалого ребёнка из запертого автомобиля

Фото: Сиб.фм / спасатели МАСС
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В Новосибирске сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) провели операцию по спасению ребёнка. Инцидент произошёл днём на улице Кузьмы Минина в Заельцовском районе.

В одном из припаркованных автомобилей внезапно заблокировались двери. Внутри осталась годовалая девочка.

Родители не смогли самостоятельно открыть машину и вызвали спасателей. На место оперативно прибыл экипаж МАСС.

С учётом тёплой погоды и быстрого нагрева салона автомобиля на солнце специалисты действовали без промедления. С помощью инструмента они вскрыли двери и достали ребёнка.

Девочку передали родителям. Её состояние не уточняется.

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Игорь Кириченко
Журналист

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