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общество

В Новосибирской области на водоёмах в 2026 году погибли 7 человек

Фото: Сиб.фм / Юрий Бабичев
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В Новосибирской области с начала года вода унесла жизни семи человек, зафиксировано восемь происшествий на водоёмах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ближайшие дни синоптики обещают настоящий зной с температурой до +34 градусов, и спасатели готовятся к массовому наплыву отдыхающих. Однако вода всё ещё остаётся холодной. Сейчас температура в Обском водохранилище держится на отметке всего +15, в Оби – немногим выше этого значения. Такой контраст между жарким воздухом и ледяной водой крайне опасен даже для здорового человека. Ранее купание грозит судорогами, переохлаждением и потерей сознания, что способно привести к трагедии буквально на мелководье.

МЧС убедительно просит жителей выбирать для отдыха только официальные пляжи, где организовано дежурство спасателей. Категорически нельзя нырять в необследованных местах из-за скрытых под водой препятствий, приближаться к проходящим судам и заходить в воду в нетрезвом состоянии. Особая ответственность лежит на родителях: детей нельзя отпускать к водоёмам одних или оставлять их без присмотра. Взрослым необходимо заранее объяснить ребёнку правила поведения у воды и пресекать любые рискованные игры на берегу, а также прыжки с неприспособленных для этого конструкций.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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