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вчера 21:30
общество

В Новосибирской области отремонтируют участок дороги за 384 млн рублей

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
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Государственное казённое учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог» объявило закупку на ремонт участка автодороги. Информация о тендере размещена на портале госзакупок.

Речь идёт о восстановлении шестикилометрового отрезка магистрали в Кочковском районе. Финансирование работ предусмотрено из средств областного бюджета.

Согласно условиям контракта, ремонт будет выполняться в три этапа. Начало работ запланировано на следующий год. Завершить проект подрядчик должен до 26 августа 2027 года.

В документации отмечается неудовлетворительное состояние дорожного полотна. Зафиксированы колея, выбоины, разрушение асфальта, а также продольные и поперечные трещины.

Начальная стоимость контракта превышает 384 миллиона рублей. Приём заявок от подрядчиков продлится до 22 июня.

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Игорь Кириченко
Журналист

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