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общество

В Новосибирской области пенсионеры соревновались в компьютерном многоборье

Фото: Сиб.фм / Министерство труда и социального развития НСО
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В Новосибирской области 5 июня прошёл региональный этап XVI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В соревнованиях приняли участие 117 жителей старшего возраста.

Участники показали навыки работы с компьютером и смартфонами. Они выполняли поиск информации, использовали QR-коды и пользовались онлайн-сервисами для получения государственных и муниципальных услуг.

Заместитель министра труда и социального развития региона Татьяна Савченко отметила рост интереса к цифровым навыкам среди пожилых людей. Она сообщила, что число участников увеличилось по сравнению с прошлым годом.

Соревнования прошли в нескольких номинациях. Среди них «Весь мир в кармане», «Цифровая безопасность – защита без границ» и «Россия – наш общий дом».

Также в регионе отметили прошлогодние достижения. Один из участников занял первое место в России в номинации работы со смартфоном. Ещё один представитель региона стал серебряным призёром в категории, связанной с здоровым образом жизни.

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Игорь Кириченко
Журналист

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