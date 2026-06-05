82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 июня, 17:50
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
05 июня, 17:50
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
сегодня 16:20
общество

В Новосибирской области резко снизилась заболеваемость гепатитом А

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирской области зафиксировано заметное улучшение эпидемиологической ситуации по вирусному гепатиту А. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За первые четыре месяца 2026 года заболеваемость снизилась на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ведомстве отмечают устойчивую положительную динамику.

Специалисты связывают улучшение с профилактическими мерами. В регионе регулярно проводят проверки в детских садах и школах. Контроль также ведут на предприятиях торговли, в заведениях общественного питания и на объектах водоснабжения.

Отдельное внимание уделяют качеству воды. Лаборатории ежемесячно исследуют пробы на наличие возбудителя инфекции. В этом году все результаты оказались отрицательными.

Также отмечается снижение заболеваемости в долгосрочном разрезе. Показатель за первые четыре месяца 2026 года оказался на 45,5% ниже среднемноголетнего уровня.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.