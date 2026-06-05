В Новосибирской области резко снизилась заболеваемость гепатитом А

В Новосибирской области зафиксировано заметное улучшение эпидемиологической ситуации по вирусному гепатиту А. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За первые четыре месяца 2026 года заболеваемость снизилась на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ведомстве отмечают устойчивую положительную динамику.

Специалисты связывают улучшение с профилактическими мерами. В регионе регулярно проводят проверки в детских садах и школах. Контроль также ведут на предприятиях торговли, в заведениях общественного питания и на объектах водоснабжения.

Отдельное внимание уделяют качеству воды. Лаборатории ежемесячно исследуют пробы на наличие возбудителя инфекции. В этом году все результаты оказались отрицательными.

Также отмечается снижение заболеваемости в долгосрочном разрезе. Показатель за первые четыре месяца 2026 года оказался на 45,5% ниже среднемноголетнего уровня.