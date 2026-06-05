В парке «Березовая роща» Новосибирска родился редкий белый верблюжонок

В День защиты детей, 1 июня, в контактном зоопарке парка «Березовая роща» в Новосибирске случилось трогательное пополнение. На свет появился верблюжонок редкого белого окраса. Девочку назвали Зефирка — имя идеально подошло пушистой красавице. Сейчас малышка вместе с мамой находится в вольере. Верблюдица ревностно оберегает детёныша и постоянно заботится о нём.

В Дирекции городских парков Новосибирска обратились к посетителям с просьбой не беспокоить животное. В администрации пояснили, что Зефирка ещё слишком мала и только привыкает к окружающему миру. В Новосибирском зоопарке тем временем добавили, что верблюд — необычайно выносливое создание. На Востоке эти животные способны таскать грузы до 250 килограммов, проходя за день по 30 километров.

Специалисты также напомнили об удивительных исторических фактах. Всем известна способность верблюдов подолгу обходиться без еды и воды. В военные годы двугорбых гигантов использовали для перетаскивания артиллерийских орудий и перевозки грузов. Но самое интересное, что верблюды прекрасно различали своих и чужих. На немцев они нападали, прижимая противника грудью к земле и кусая огромными челюстями.

Ранее сообщалось, что двадцать спасённых летучих мышей выпустили на волю в Новосибирском зоопарке.