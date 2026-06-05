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общество

В приграничных районах Новосибирской области и Алтайского края проверили поля на саранчу

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
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Специалисты Россельхозцентра провели совместное обследование сельскохозяйственных угодий в приграничных районах Новосибирской области и Алтайского края.

Проверка прошла в Краснозёрском и Хабарском районах. Общая площадь осмотра составила 1200 гектаров.

Основной задачей мониторинга стало выявление распространения саранчовых вредителей.

В ходе обследования специалисты обнаружили личинки нестадных видов саранчи — травянок и коньков. Их численность не превышала пяти особей на квадратный метр. Этот показатель ниже экономического порога вредоносности и не представляет угрозы для посевов.

Опасных для сельского хозяйства видов, в том числе итальянского пруса, на обследованных участках не зафиксировано.

По итогам проверки составлены акты, подтверждающие стабильную фитосанитарную обстановку в приграничной зоне. Мониторинг планируют продолжить в течение всего сезона.

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Игорь Кириченко
Журналист

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