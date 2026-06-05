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общество

Власти Новосибирска объяснили остановку работ по строительству дороги на Титова

Фото: MAX-канал мэра Новосибирска Максима Кудрявцева / опубликовано на Сиб.фм
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В Ленинском районе Новосибирска продолжается строительство дороги на улице Титова, однако активная фаза работ временно приостановлена. Подробности сообщил в своём MAX-канале мэр города Максим Кудрявцев.

На участке от Порт-Артурской до Дукача подрядчик завершил подготовительный этап: расчистил территорию, вынес ось трассы, проложил ливневую канализацию и переустроил сети водопровода. Выполнено устройство нижнего слоя дорожной одежды из щебёночно-песчаной смеси, после чего начался обязательный технологический цикл стабилизации грунта.

По проектной документации этот процесс занимает не менее трёх месяцев, поэтому приостановка не считается простоем. Специалисты ведут постоянный мониторинг верхних отметок основания, дожидаясь набора прочности покрытия. Лишь после полного завершения стабилизации дорожники приступят к укладке верхнего слоя асфальта. Завершить строительство объекта по текущему контракту планируется в 2027 году.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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