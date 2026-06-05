Жительница Новосибирска лишилась автомобиля за долги по автокредиту

Жительница Новосибирска осталась без автомобиля из-за накопившихся долгов. Судебные приставы арестовали Toyota Yaris, приобретенную в кредит, и готовят машину к принудительной продаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Новосибирской области.

Сибирячка оформила автокредит, но спустя время, по неизвестным причинам, перестала вносить ежемесячные платежи. Кредитная организация пыталась урегулировать ситуацию самостоятельно, однако должница на контакт не шла. Тогда банк обратился в суд, который постановил обратить взыскание на залоговое имущество.

Женщина попыталась скрываться и прятать автомобиль, но служебные приставы всё же разыскали неплательщицу. Иномарку погрузили на эвакуатор и отправили на специализированную стоянку. Сейчас приставы готовят документы для передачи транспортного средства на торги. Все вырученные с продажи средства пойдут в счёт погашения задолженности перед банком.