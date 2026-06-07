Новосибирск накрыла 32-градусная жара

Воскресенье, 7 июня, стало одним из самых жарких дней начала лета в Новосибирске. Столбики термометров в городе поднялись до отметки +32 градуса Цельсия, что значительно превышает климатическую норму для первой декады июня.

Синоптики отмечают, что такая температура больше характерна для середины или даже конца июля. Солнце палило практически весь световой день, и многие горожане поспешили спасаться от зноя в парках, скверах и на городских пляжах. В тени температура держалась на уровне +28...+30 градусов, на открытых участках воздух прогревался еще сильнее.

Метеорологи предупреждают: аномальное тепло задержится в регионе как минимум на несколько дней. Жителям Новосибирска рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце в пиковые часы (с 12:00 до 16:00), носить головные уборы и пить больше воды.

Напомним, что на этой неделе новосибирцев ждет короткая рабочая смена в связи с празднованием Дня России — 11 июня сокращенный рабочий день, а 12 июня официальный выходной. Выходные 13 и 14 июня также обещают быть жаркими.