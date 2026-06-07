Приставы Новосибирской области взыскали 49 млн рублей алиментов за две недели

Судебные приставы Новосибирской области подвели итоги масштабной акции по взысканию алиментов, которая прошла в преддверии Дня защиты детей. За две недели работы удалось вернуть 49 миллионов 156 тысяч рублей, предназначенных для содержания несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по региону.

Как пояснили в ведомстве, принудительные меры воздействия не всегда дают мгновенный результат, но системный подход позволяет восстанавливать справедливость. Так, в Октябрьском районе Новосибирска 42-летний мужчина накопил долг перед собственной дочерью в размере около миллиона рублей. Примечательно, что девушка уже достигла совершеннолетия, однако это не освобождает родителя от ответственности: обязанность платить накопившийся долг сохраняется.

Ранее должника уже привлекали к ответственности, суд назначил ему 40 часов обязательных работ. Однако мужчина официально не трудоустроен, и с его счета ежемесячно списываются лишь символические суммы от полутора до двух тысяч рублей. Чтобы переломить ситуацию, приставы навестили неплательщика и арестовали его бытовую технику. После оценки имущество отправится на торги, а вырученные средства пойдут в счёт погашения долга. Также мужчине вручили направление в Центр занятости, разъяснив, что уклонение грозит административным наказанием. Встав на учёт по безработице, он будет отдавать дочери до половины пособия.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что суд отправил в колонию строгого режима новосибирца за неуплату алиментов.