Суд отправил в колонию строгого режима новосибирца за неуплату алиментов

В Новосибирском районном суде вынесли приговор местному жителю, который, будучи официально трудоустроенным, умышленно скрывал доходы, чтобы не платить алименты собственным детям. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 157 УК РФ и назначили реальный срок. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Установлено, что по решению мирового судьи сибиряк обязан ежемесячно перечислять на содержание несовершеннолетних детей треть от всех видов заработка. Ранее за уклонение от этой обязанности его уже привлекали к административной ответственности и назначали 40 часов обязательных работ, однако нарушитель их так и не отбыл. Не сделав должных выводов, он перешел к более активным действиям: будучи официально трудоустроенным, намеренно скрыл этот факт от судебного пристава-исполнителя. В результате такого противоправного поведения сформировалась задолженность перед детьми в размере более 178 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал вину, и дело рассматривалось в особом порядке. При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих факторов, включая раскаяние и проблемы со здоровьем у близкого родственника подсудимого. Однако тот факт, что преступление направлено против интересов его же собственных детей, не позволил рассматривать наличие несовершеннолетних иждивенцев как смягчающее обстоятельство.

Принимая во внимание характер преступления и личность ранее привлекавшегося к ответственности мужчины, суд пришел к выводу, что исправление возможно только в условиях изоляции от общества с жёстким контролем за поведением. Итоговое наказание составило семь месяцев лишения свободы, отбывать которое он будет в колонии строгого режима. Осуждённого взяли под стражу прямо в зале суда.