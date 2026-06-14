Новосибирцы пожаловались на парковку машин на газонах у Речного вокзала

Новосибирцы массово паркуют автомобили прямо на газонах и тротуарах у Речного вокзала.

Соответствующее видео, присланное возмущённым подписчиком, опубликовал канал «АСТ-54». На нём запечатлено, как водители превращают зелёную зону в стихийную стоянку.

Напомним, что с начала апреля в городе возобновил работу автоматизированный комплекс «ПаркНет». Только в Ленинском районе с открытием весенне-летнего сезона система выявила более 200 транспортных средств, припаркованных на газонах.

Автомобилистам стоит помнить, что за подобные нарушения предусмотрены серьёзные штрафы.