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Авто общество

Новосибирцы пожаловались на парковку машин на газонах у Речного вокзала

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Новосибирцы массово паркуют автомобили прямо на газонах и тротуарах у Речного вокзала.

Соответствующее видео, присланное возмущённым подписчиком, опубликовал канал «АСТ-54». На нём запечатлено, как водители превращают зелёную зону в стихийную стоянку.

Напомним, что с начала апреля в городе возобновил работу автоматизированный комплекс «ПаркНет». Только в Ленинском районе с открытием весенне-летнего сезона система выявила более 200 транспортных средств, припаркованных на газонах.

Автомобилистам стоит помнить, что за подобные нарушения предусмотрены серьёзные штрафы.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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