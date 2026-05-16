В Новосибирске взялись за любителей парковки на газонах в Ленинском районе

С начала весенне-летнего сезона только в Ленинском районе Новосибирска выявлено 206 транспортных средств, припаркованных на газонах и других озеленённых территориях. Двадцать материалов уже передано в административную комиссию для наложения штрафов. А за минувшую неделю выявлено 48 автомобилей, чьи владельцы предпочли зелёные зоны законным парковочным местам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Помогает бороться с нарушителями автоматизированный комплекс «ПаркНет», работа которого возобновилась в районе с начала апреля. Сотрудники районной административно-технической инспекции еженедельно составляют маршрут патрулирования, включая в него адреса, где автомобили на газонах появляются чаще всего. Как отметил начальник отдела РАТИ администрации Ленинского района Григорий Леонов, в числе таких проблемных участков – улицы Колхидская, Троллейная, Связистов и Плахотного.

Во время патрулирования «ПаркНет» в автоматическом режиме фиксирует номера автомобиля, определяет координаты его местоположения и передаёт данные на сервер. Там специализированное программное обеспечение распознаёт номер по полученным фотокадрам, после чего к каждому изображению прикрепляется точное время и координаты места фиксации.

