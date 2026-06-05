Девять мультимодальных маршрутов с одной пересадкой запустили в Новосибирской области

В Новосибирской области успешно действуют девять мультимодальных маршрутов, с помощью которых можно добраться до нужного пункта всего с одной пересадкой. Подробностями работы стыковочных рейсов поделились в пресс-службе регионального министерства транспорта.

Схема построена так, что отправления и прибытия рейсов идеально состыкованы по времени. Пассажиру нужно просто перейти с одного вида транспорта на другой прямо на железнодорожной станции. У такого способа путешествия сразу несколько плюсов. Главный из них — билет на оба вида транспорта можно купить в одном окне в самом начале маршрута. Кроме того, общая стоимость такой поездки оказывается значительно ниже, чем на альтернативных видах транспорта. Для пассажиров также продолжают действовать все региональные льготы. Полное расписание всех девяти направлений размещено на сайте компании АО «Экспресс-пригород».

Ранее сообщалось, что Константин Мочалин официально возглавил Сибирский университет водного транспорта.