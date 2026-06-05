Заболеваемость гепатитом А в Новосибирской области упала на треть

В Новосибирской области зафиксировали серьёзное улучшение ситуации с вирусным гепатитом А.

По сведениям регионального Управления Роспотребнадзора, за первые четыре месяца 2026 года число заболевших этой инфекцией сократилось на 33,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ведомстве подчеркнули, что добиться таких показателей удалось исключительно благодаря системной профилактической и противоэпидемической работе. Специалисты постоянно контролируют обстановку в детских садах, школах, торговых точках, заведениях общепита и на объектах водоснабжения. Особый упор сделан на качество питьевой воды. Лабораторные исследования проб на возбудитель гепатита А проводятся ежемесячно, и в текущем году все результаты оказались отрицательными. Положительная динамика заметна и на длинной дистанции: нынешний показатель заболеваемости оказался на 45,5 процента ниже среднемноголетнего уровня.

Ранее сообщалось, что почти 1,5 тысячи жизней спасли новосибирские врачи благодаря ранней диагностике.